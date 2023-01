Neuer ARD-Vorsitz: Digital-Ausbau und Mediatheken im Fokus

Mit dem Ausbau der digitalen Angebote will Gniffke nicht nur auf die veränderte Mediennutzung reagieren, durch die immer mehr Zugriffe bei ARD Mediathek und ARD Audiothek registriert werden, sondern sich auch in Stellung bringen um „ausländischen Tech-Konzernen“ nicht die Zukunft zu überlassen.

Der 62-jährige Frankfurter tritt in die Fußstapfen der von Januar bis August aktiven RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die ihr Amt aufgrund der so genannten RBB-Affäre räumen musste. Schlesinger soll sich und andere während ihrer Zeit als RBB-Intendantin unverhältnismäßige finanzielle Vorteile beschert, Verträge zu Ungunsten des Senders gezeichnet und fragwürdige Einsätze von Gebührengeldern veranlasst haben und wurde daraufhin fristlos entlassen.

Insert

You are going to send email to