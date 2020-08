Alter Apple-Prototyp: Mac mini mit integriertem iPod-Dock

Apple wollte den Mac mini einst offenbar mit einem Dock für den iPod veröffentlichen. Auf Twitter finden sich Fotos, die einen entsprechend ausgestatteten Prototyp zeigen.

Der Mac mini und der iPod nano kamen erstmals im Jahr 2005 auf den Markt. Die im Januar des Jahres erschienene erste Generation von Apples kompaktem Desktop-Rechner war damals beinahe doppelt so hoch wie das aktuelle Modell. In einer Aussparung im hinteren Bereich des Prototyps war der damals noch für iPods genutzte 30-polige Dock-Anschluss versenkt, auf dem ein iPod nano stehend geladen und synchronisiert werden konnte.

Der Dock-Anschluss an der Unterseite des iPod nano war für Apple-Verhältnisse ungewöhnlich unsymmetrisch auf der Seite platziert. Der Grund hierfür war die Tatsache, dass Apples Techniker daneben noch Platz für einen Ohrhöreranschluss finden mussten.

EVT Mac Mini, with iPod dock. Totally scraped project that never saw the light of day pic.twitter.com/fSm1m31fhX

— Dongle (@DongleBookPro) August 22, 2020