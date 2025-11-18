Firewall, Thiel, Rogan: Apple listet Top Podcasts 2025

Apple hat seine Podcast-Auswertungen für 2025 veröffentlicht und legt damit einen umfassenden Blick auf Hörgewohnheiten im deutschsprachigen Raum vor. Die Charts basieren auf den Abrufzahlen innerhalb der von Apple angebotenen Podcasts-App.

Sie zeigen, welche Formate im Alltag besonders häufig gestartet wurden und welche Themen die Hörer über lange Zeit hinweg begleitet haben. Hierzulande dominieren Gesprächsformate, politische Analysen und True-Crime-Formate. Viele der führenden Produktionen sind seit Jahren etabliert und erreichen ein großes Stammpublikum. Zugleich bleibt Raum für neue Reihen, die ihren Platz im Markt gefunden haben und die Vielfalt der Themen erweitern.

Die deutschen Top-Podcasts 2025 bestehen erneut aus einer Mischung aus öffentlich rechtlichen Angeboten, journalistischen Produktionen und unabhängigen Formaten.

Top-Podcasts 2025 Deutschland

Redaktionelle Empfehlungen für 2025

Ergänzend zu den meistgehörten Formaten präsentiert Apple eine redaktionelle Auswahl, die unabhängig von Abrufzahlen zusammengestellt wurde. Diese Auswahl umfasst Produktionen, die aus Sicht der Redaktion im Jahresverlauf besondere Aufmerksamkeit verdient haben. Die Bandbreite reicht von dokumentarischen Projekten über kulturjournalistische Reihen bis zu technisch orientierten Themen, die gesellschaftliche Entwicklungen einordnen.

Viele der ausgewählten Reihen beleuchten komplexe Themen in erzählerischen oder analytischen Formaten. Die Produktionen setzen unterschiedliche Schwerpunkte und spiegeln die inhaltliche Breite wider, die das Podcast Jahr geprägt hat. Dazu gehören sowohl Projekte mit historischem Bezug als auch Formate, die sich mit wirtschaftlichen oder technologischen Entwicklungen befassen. Hinzu kommen persönliche Gespräche, die alltägliche Erfahrungen aufgreifen und in einen größeren Zusammenhang setzen.

Podcasts-Highlights 2025 Deutschland

Joe Rogan führt US-Charts an

Für den Blick über den Atlantik bieten sich die meistgehörten Shows des Jahres. Apples amerikanische Top-10 zeigt, welche Formate in den USA besonders häufig abgerufen wurden und welche Themen eine große Reichweite erzielt haben.

Die Top-Platzierung kann das Gesprächsformat „The Joe Rogan Experience“, für sich verbuchen, das seit Jahren eine zentrale Rolle im internationalen Podcastmarkt spielt und sich durch lange Gespräche und wechselnde Gäste auszeichnet. Die New York Times folgt mit ihrem Nachrichten-Podcast „The Daily“ auf Platz 2.

