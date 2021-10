Alexa-Sprachfernbedienung jetzt auch mit Fire TV Cube und Fire TV Stick 4K

Als Hauptfunktionen der Alexa-Sprachfernbedienung bewirbt Amazon die Möglichkeit, bequem per Sprache nach den gewünschten Inhalten suchen zu können. Dazu muss man lediglich die blaue Alexa-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten, ein Mikrofon ist im oberen Bereich der Alexa-Sprachfernbedienung integriert. Die vier vorbereiteten Tasten für Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music sind Geschmacksache. Praktisch ist in jedem Fall die sogenannte „Senderliste-Taste“, mit deren Hilfe man gezielt eine Übersicht aller aktuellen Live-Sender und -Sendungen aufrufen kann.

Amazon bietet die aktuelle dritte Generation der Alexa-Sprachfernbedienung seit dem Frühjahr an. Das Zubehör ist auch separat zum Preis von 29 Euro erhältlich. Wer die Fernbedienung jedoch nachträglich kauft, muss unbedingt darauf achten, dass das von ihm genutzte Fire-TV-Gerät auch kompatibel ist. So lassen sich etwa die ersten beiden Generationen von Fire TV, der Fire TV Stick in der ersten Generation und auch die verschiedenen Fire TV Smart-TVs nicht damit benutzen.

