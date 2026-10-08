Alexa+ hängt fest: Echo-Lautsprecher singen minutenlang „Lalala“

Mit Alexa+ will Amazon seine Sprachassistenz gesprächiger und intelligenter machen. Bei einigen Nutzern ist die neue Alexa derzeit allerdings auf eine erstaunlich überschaubare Textauswahl zurückgefallen: Mehrere Echo-Lautsprecher haben mitten in Gesprächen angefangen, minutenlang nur noch „Lalala“ zu sagen oder zu singen.

Mehrere Echo-Modelle betroffen

Über den kuriosen Fehler berichtet The Verge unter Verweis auf mehrere Nutzerberichte und Videos. Die Meldungen tauchen bereits seit einigen Wochen auf und betreffen offenbar unterschiedliche Echo-Modelle mit Alexa+. In manchen Fällen wiederholt die Sprachassistenz die Silbe mehrere Minuten lang, bevor sie von selbst wieder aufhört.

Ein gezieltes Kommando scheint dafür nicht erforderlich zu sein. Den Berichten zufolge kann der Fehler auch mitten in einer normalen Unterhaltung auftreten. Amazon hat das Problem inzwischen bestätigt. Nach Angaben des Unternehmens betrifft der Fehler lediglich eine kleine Zahl von Alexa+-Nutzern. An einer Korrektur werde bereits gearbeitet.

Alexa weiß anschließend von nichts

Fast noch ungewöhnlicher ist die Reaktion der Sprachassistenz auf Nachfragen. Nutzer berichten, dass Alexa nach ihrer Gesangseinlage offenbar nicht nachvollziehen kann, was zuvor passiert ist. Eine Erklärung für das minutenlange „Lalala“ liefert die KI somit nicht.

Alexa+ ist seit Mai auch in Deutschland verfügbar und soll im Vergleich zur klassischen Alexa längere und natürlichere Unterhaltungen führen können. Statt für jeden Auftrag einen neuen Sprachbefehl zu benötigen, kann die Assistenz Gesprächskontexte behalten und auf vorherige Aussagen Bezug nehmen.

Nicht der erste kuriose Sprachfehler

Ganz ohne unheimliche Nebenwirkungen verlief die Umstellung auf die generative KI bislang ohnehin nicht. Bereits im Sommer hatten einzelne Nutzer berichtet, dass Alexa beim Vorlesen plötzlich ungewöhnliche Atem- und Knurrgeräusche von sich gab. Amazon führte dieses Problem später auf das Text-to-Speech-Modell zurück und spielte eine Korrektur aus.

Beim aktuellen „Lalala“-Fehler ist die genaue Ursache bislang nicht bekannt. Wer selbst betroffen ist, kann zumindest darauf hoffen, dass Amazon auch diesmal vergleichsweise schnell nachbessert. Bis dahin beweist Alexa+ unfreiwillig, dass eine gesprächigere Sprachassistenz nicht zwangsläufig mehr zu sagen haben muss.