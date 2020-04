„Play At Home“: Sony verschenkt PlayStation-Spiele

Als Reaktion auf die aktuelle Ausnahmesituation hat Sony Interactive Entertainment jetzt die Initiative “Play At Home” vorgestellt und will sich damit bei allen Nutzern bedanken, die sich um die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie bemühen.

Während kleinen und unabhängigen Spielestudios, die gerade in finanziellen Schwierigkeiten stecken, mit der Einrichtung eines Fonds geholfen werden soll, gibt es für zu Hause einquartierte Gamer zwei kostenlose Spiele.

Vom 16. April bis 6. Mai 2020 werden dafür zwei digitale Downloads kostenlos zur Verfügung gestellt: Knack 2 und Journey.

Knack 2 ist ein farbenfrohes Abenteuerspiel, dass allen Altersklassen Spaß macht. So kann die gesamte Familie im Co-op-Modus auf der Couch spielen: Ob Anfänger oder Profi, hier kommen alle Mitspieler auf ihre Kosten. Dann gibt es noch Journey, ein wunderschönes, hoch gelobtes Abenteuer, das genauso bewegend wie geheimnisvoll ist.

Anwender in Österreich, in der Schweiz und im Rest der Welt dürfen sich im Rahmen der Play At Home-Initiative über „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ – Knack 2 wird offenbar ausschließlich in Deutschland verteilt.