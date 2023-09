Aktien mit Apple kaufen: Pläne für Trading-App wieder eingestampft

Verantwortlich für den Run auf die Börse wird rückblickend nicht nur die Zinssituation am Markt gemacht, sondern auch das Aufkommen so genannter „Meme Stocks“ wie etwa GameStop und AMC, die plötzlich auch Verbraucher zum Einstieg in den Wertpapierhandel motivierten, die zuvor noch gar keine Berührungspunkte mit der Börse gemacht hatten.

Die ersten Absprachen mit Goldman Sachs soll Apple während der ersten großen Corona-Welle getroffen haben, in denen die Nachfrage nach entsprechenden Trading-Angeboten plötzlich in die Höhe schoß.

Apple und die Investmentbank Goldman Sachs, der langjährige Finanzpartner Cupertinos, der unter anderem für die Bereitstellung der Apple-Kreditkarte „Apple Card“ in den Vereinigten Staaten verantwortlich ist, sollen gemeinsame Pläne über Bord geworfen haben, die Teilnahme von Privatnutzern am Aktienmarkt zu revolutionieren.

