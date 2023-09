Erste Trailer: „Cyberpunk 2077“-Doku startet, „Lubi“ zeigt sich

Die WDR-Dokumentation „Inside the Game – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ setzt sich kritisch mit der Entwicklung und Vermarktung des 2020 veröffentlichten Titels „Cyberpunk 2077“ auseinander und verspricht exklusive und kritische Einblick in die Welt der Videospielentwicklung.

Das Besondere an dem Podcast: Die Interviews mit Lubi wurden vor und während der laufenden Verhandlung gegen ihn geführt. In der abschließenden Sonderfolge berücksichtigt der Podcast dann sogar das Urteil. In der neuen TV-Produktion wird Rolf L. bald nicht nur zu hören sein, sondern steht erstmals auch vor der Kamera. Ab 9. Oktober wird die Doku-Serie : „Lubi – Ein Polizist stürzt ab“ als vierteilige Serie in der ARD Mediathek zu sehen sein. Im linearen Programm wird zudem eine 90-minütige Fassung der Serie laufen. Der Trailer wurde jetzt freigegeben.

Den Audiopodcast „Lubi“ über und mit dem Berliner Polizisten Rolf L., können wir euch nur empfehlen. In der ARD Audiothek seit April als sechsteilige Mini-Series verfügbar, setzt sich der Podcast mit dem Werdegang des Drogenfahnders auseinander, der sich vom Teamführer bei der Brennpunkt-Streife in Berlin Kreuzberg zum drogenabhängigen Autoschieber wandelte.

