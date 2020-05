AirPods Pro zum Aktionspreis von 228 Euro erhältlich

Ein Shopping-Tipp für Schnellentschlossene: Amazon bietet die AirPods Pro aktuell erneut zum Aktionspreis von 228 Euro an. Ob die Stückzahl begrenzt ist beziehungsweise wie lange das Angebot verfügbar, konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen.

Zuletzt hat Amazon vor zwei Wochen eine ähnliche Aktion gefahren. 219 Euro ist bisheriger Bestpreis für Apples „Pro-Ohrhörer“ – doch auch die 228 Euro liegen noch deutlich unter dem von Apple vorgegebenen Preis von 279 Euro.

Hier die Preisentwicklung im zeitlichen Verlauf.

Produkthinweis Apple AirPods Pro Sonderpreis 279,00 EUR

Mit Dank an Filip!

Neue Over-Ear- und Sport-AirPods sollen kommen

Neue AirPods im klassischen Format sind in Kürze eher nicht zu erwarten. Dafür scheint uns das aktuelle Line-up von Apple noch zu aktuell. Wer allerdings auf „echte“ Kopfhörer mit dem Apfel-Logo hofft, könnte seine Wünsche in Kürze erfüllt sehen. Der mit gute Kontakten zu Apple ausgestattete Analyst und Blogger Jon Prosser wettet auf eine Vorstellung zur WWDC. Apple plane hier mit den Bose 700 vergleichbare Over-Ear-Kopfhörer in der Preisklasse um die 350 Dollar. Zudem stünde für Herbst der Verkaufsstart von „AirPods X“ an, hier ist die Rede von einem Sportohrhörer ähnlich den Beats X im Preisbereich von 200 Dollar.