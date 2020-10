AirPods pro für kurze Zeit für 178 Euro erhältlich

Amazon und MediaMarkt bieten die AirPods Pro gerade für 178 Euro an. Die Aktion dürfte allerdings nicht allzu lange laufen, beide Anbieter teilen mit, dass der Vorrat diesbezüglich begrenzt ist. Achtet bei Amazon auf den Vermerk „Sparen Sie 21,87 € an der Kasse“. Auch bei Mediamarkt wird der Rabatt an der Kasse abgezogen.

178 Euro für die AirPods Pro ist eine Ansage. Apple verlangt für die Ohrhörer weiterhin 272 Euro und normalerweise bekommt liegt der Straßenpreis für die Noise-Cancelling-Ohrhörer mit kabellosem Ladecase stets um die 200 Euro.

Amazon und MediaMarkt liefern sich gerade eine kleine Preisschlacht. Grund dürfte die Tatsache sein, dass MediaMarkt an diesem Wochenende pauschal 16 Prozent Preisnachlass auf vorrätige Artikel gewährt.

Apple hat die AirPods Pro im vergangenen Jahr vorgestellt. Die Ohrhörer sind mit iOS-Geräten und dem Mac kompatibel und unterstützen mit dem letzten Update auch Apples 3D-Audio-Funktion. Der Audio-Modus lässt sich per App oder Druckschalter zwischen Standard, Transparenz und Geräuschunterdrückung wechseln. Weiterführende Infos zu den Hörern findet ihr über die folgenden Links: