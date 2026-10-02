Die AirPods 5 sind erstmals günstiger zu haben. Die Variante mit Standard-Ladecase lässt sich bei Amazon zum Preis von 139 Euro bestellen. Das sind 10 Euro weniger, als man bei Apple bezahlen muss.

Nach den letzten Preiserhöhungen bei Apple waren die neuen Ohrhörer bei ihrer Vorstellung eine positive Überraschung. Apple hat den Preis nicht nur bei 149 Euro belassen, sondern bietet die Ohrhörer jetzt ausschließlich mit aktiver Geräuschunterdrückung an. Bei der vorherigen Generation war die Geräuschunterdrückung nur gegen Aufpreis erhältlich.

Apple zufolge wurde mit der neuen Generation zudem die Audioqualität bei der Wiedergabe und beim Telefonieren verbessert. Die Ohrhörer unterstützen auch die Wiedergabe von 3D-Audio und sind nach IP57 gegen Staub, Schweiß und Wasser geschützt.

Die beiden von Apple angebotenen Varianten der AirPods 5 unterscheiden sich durch das mitgelieferte Ladecase und einen Drucksensor zum Ändern der Lautstärke direkt am Hörer. Die mit den Zusatzfunktionen ausgestattete Variante der Ohrhörer ist bislang allerdings noch nicht günstiger zu haben.

Produkthinweis Apple AirPods 5 Kabellose In Ear Kopfhörer 139,00 EUR 149,00 EUR

MediaMarkt schenkt wieder die Mehrwertsteuer

Während Amazon die neuen AirPods erstmals günstiger anbietet, läuft bei MediaMarkt wieder eine eine Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion. Der Elektronikhändler hat in diesem Rahmen die Preise für einen großen Teil seines Angebots um knapp 16 Prozent reduziert.

Auch dieses Mal sind allerdings Produkte verschiedener Hersteller von den Rabatten ausgeschlossen. Dazu zählen neben Apple beispielsweise auch Sonos, FRITZ! und Sony mit der PlayStation.

Voraussetzung für den Kauf eines der mit dem Sonderrabatt ausgezeichneten Produkte ist eine Mitgliedschaft im Kundenprogramm myMediaMarkt. Sofern noch kein Kundenkonto vorhanden ist, kann man sich direkt auf der Aktionsseite kostenlos dazu anmelden. Dafür ist lediglich eine E-Mail-Adresse erforderlich.