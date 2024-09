Deutschlandticket kostet ab Januar 58 Euro

Bereits Anfang Juli war klar, dass die Nutzer des Deutschlandtickets im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen. Jetzt haben sich die Verkehrsminister der Länder offenbar auf den künftigen Preis geeinigt. Dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) zufolge steigen die monatlichen Gebühren für den Fahrschein künftig auf 58 Euro.

Die ersten Details zu den neu verabschiedeten Plänen für das deutschlandweit gültige Regionalticket hat demnach der NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer verlauten lassen. Mit der Preiserhöhung um 9 Euro streben die Länder demnach an, das Ticket weiter attraktiv zu halten und zugleich dessen Finanzierung auf solidere Füße zu stellen.

Die Entscheidung ist im Rahmen einer Sonder-Verkehrsministerkonferenz gefallen. Im Laufe der Verhandlungen gab es wohl durchaus unterschiedliche Ansichten über die kommende Preisgestaltung. So habe beispielsweise Bayern für einen Preis von 64 Euro geworben, während sich Bundesländer wie Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg für geringere Preissteigerungen stark gemacht hatten, um das Angebot weiter möglichst attraktiv zu halten.

Abo und App-Pflicht bleiben

Der neue Monatspreis von 58 Euro soll vom 1. Januar 2025 an fällig werden. Das Deutschlandticket dürfte auch zu diesem Preis noch günstiger als viele der in Ballungsgebieten angebotenen regulären Monatskarten sein, berechtigt aber nicht nur zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im eigenen Verbundnetz, sondern bundesweit zur Fahrt in Bussen und Bahnen im Regional- und Nahverkehr.

Das umstrittene Abo-Modell soll, soweit bislang bekannt, allerdings ebenso weiterhin verpflichtend bleiben wie die Tatsache, dass sich das Ticket nicht ohne App nutzen lässt. Beides wurde in der Vergangenheit nachvollziehbar kritisiert. So kann man das Ticket zwar monatlich kündigen, nicht aber gezielt gleich nur für eine gewisse Dauer abschließen. Der App-Zwang ist vor allem für ältere Menschen ärgerlich, die sich mit einer ausgedruckten Fahrkarte in vielen Situationen leichter tun würden.