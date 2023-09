iPad mini 7 kommt vielleicht noch in diesem Jahr

Das iPad mini 7 steht ohne Zweifel auf der Liste der als nächstes zu erwartenden Apple-Produkte. Die letzte Generation des iPad mini wurde vor ziemlich genau zwei Jahren im September 2021 vorgestellt und hat mit dem A15 Bionic den gleichen Prozessor an Bord, wie er auch in den im gleichen Jahr vorgestellten iPhone-13-Modellen und im vergangenen Jahr im iPhone 14 verbaut war. Wir würden es zumindest nicht ausschließen, dass Apple hier in diesem Jahr noch ein Update nachschiebt, das dann den im neuen iPhone 15 verbauten Prozessor vom Typ A16 Bionic verwendet.

Wenngleich man die von DigiTimes verbreiteten Spekulationen in der Regel mit Vorsicht behandeln muss, die hier zumeist als Quellen dienenden Apple-Zulieferer und Fertigungsbetriebe verfügen in der Regel frühzeitig über Informationen zu neuen Produkten.

