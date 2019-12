Acronis-Backups: Updatefehler kann Einstellungen zurückgesetzt haben

Nutzer der Backup-Software Acronis True Image sollten ihre Voreinstellungen kontrollieren und am besten auch einen Blick in das Verzeichnis werfen, in dem ihre Datensicherungen gespeichert sind. Die Entwickler teilen mit, dass es aufgrund eines Update-Fehlers möglicherweise zu Problemen kommt.

Ursache sei ein Fehler im Zusammenhang mit einem Update für die Cloud-Komponenten auf den Servern des Herstellers. Dieser könne auch Auswirkungen auf lokale Backup-Einstellungen haben:

Die Neuindizierung hat eine neue Anforderung vom Online Dashboard ausgelöst, in welchem Maschinen aufgelistet werden, die gesichert werden. Diese Anforderung wurde an den "mmsmini"-Service gesendet, der auf lokalen Maschinen läuft und das Dashboard über den Status der Backup-Pläne informiert. Einige der Backup-Pläne haben daraufhin möglicherweise ihre Backup-Einstellungen geändert, weil sie vom Online Dashboard falsch interpretiert wurden.

Acronis zufolge können in der Folge einige Backup-Einstellungen zurückgesetzt und zudem zusätzliche Metadaten-Dateien erstellt worden sein. Man habe bereits Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Problems zu verhindern. Falls dennoch eines der Probleme auftritt, finden sich hier weitere Informationen zur Behebung.

Abonnenten gewährt Acronis als Ausgleich für eventuelle Unannehmlichkeiten eine kostenlose dreimonatige Verlängerung ihrer Abos.