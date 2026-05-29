Acer Swift Air 14: Windows-Antwort auf das MacBook Neo

Acer nutzt die Computex 2026, um mit dem Swift Air 14 ein Notebook vorzustellen, das klar in Richtung MacBook Neo zielt. Das Windows-11-Gerät startet in den USA bei 699 Dollar, ist leicht, bunt und bewusst nicht als Pro-Maschine, sondern als schlanker Alltagsrechner positioniert.

Der Vergleich zum MacBook Neo drängt sich vor allem beim Konzept auf. Acer setzt auf ein kompaktes 14-Zoll-Gerät mit Aluminiumgehäuse, niedrigem Gewicht und vergleichsweise günstigem Einstiegspreis. Das Swift Air 14 wiegt 1,25 Kilogramm und ist an der dünnsten Stelle 12,9 Millimeter flach.

Im Inneren arbeiten Intels neue Core-Series-3-Chips, wahlweise als Core 5 oder Core 7. Die Einstiegsversion kommt mit 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD. Optional sind bis zu 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher vorgesehen. Gerade die 8 GB RAM erinnern an Apples Neo-Strategie: günstig starten, aber mit klaren Grenzen für anspruchsvollere Nutzer.

Mehr Anschlüsse, schwächeres Display

Beim Display muss Acer sichtbar sparen. Das 14-Zoll-Panel bietet 1.920 × 1.200 Pixel, 350 Nits Helligkeit und bis zu 120 Hertz. Damit ist es zwar schneller als viele einfache Notebook-Displays, aber weniger scharf und dunkler als Apples Neo-Bildschirm.

Vorteile sammelt Acer bei den Anschlüssen. Das Swift Air 14 bietet zwei Thunderbolt-4-Ports, USB-A und einen Kopfhöreranschluss. Wer beim MacBook Neo mit zwei USB-C-Buchsen hadert, bekommt hier also mehr Flexibilität ohne Adapter.

Alltagsgerät statt Leistungsmaschine

Acer nennt bis zu 19 Stunden Videowiedergabe und 12 Stunden im MobileMark-30-Test. Zusätzlich soll der Akku in 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent laden. Wie nah das Gerät im Alltag an diese Werte kommt, müssen Tests zeigen.

Das Swift Air 14 erscheint in den Farben Sage Green, Frost Blue, Blossom Pink und Lilac Purple. In Europa soll der Marktstart dritten Quartal 2026 erfolgen. Einen Preis nennt Acer bislang nicht.

Spannend ist das Gerät vor allem, weil es den Neo-Gedanken auf die Windows-Seite überträgt: leicht, freundlich, relativ günstig und ausreichend für Schule, Studium, Office, Web und Medien. Wer viel Foto- oder Videobearbeitung, große Projekte oder lange Zukunftssicherheit erwartet, sollte aber auch hier genau auf RAM, Display und Prozessor achten.