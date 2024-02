Abhängige Kinder: New York klagt gegen TikTok, Insta und Co.

Die Stadtverwaltung von New York hat eine Klage gegen die fünf sozialen Plattformen TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube eingereicht und begründet ihr Vorgehen mit dem negativen Einfluss der Netzwerke auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen.

Deutliche Bildsprache: Social Media so schlimm wie Zigaretten

Kostenbeteiligung gefordert

Die Initiative des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams erfolgt in Kooperation mit mehreren hundert Schulbezirken landesweit und verfolgt nicht nur das Ziel, die Unternehmen zu einem verantwortungsvolleren Handeln zu bewegen, sondern will diese auch an den Kosten für die Bewältigung der mit ihnen assoziierten Gesundheitskrise beteiligen.

Wie in den Jahren zuvor vor Tabak und Schusswaffen hatte das US-Gesundheitsministerium 2023 erstmals vor der Nutzung von Social Media gewarnt und hier ein signifikantes Risiko für Jugendliche ausgemacht.

Die Klageschrift (PDF-Download) unterstellt, dass die Unternehmen ihre Plattformen absichtlich dahingehend optimiert hätten, Kinder und Jugendliche gezielt durch soziale Medien zu beeinflussen und an diese zu binden. Dabei führt New York mehrere konkrete Vorwürfe an:

Den Einsatz von Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Nutzerinnen und Nutzer so lange wie möglich auf den Plattformen verweilen zu lassen.

Spielähnliche Mechanismen, die das Verlangen nach Anerkennung, Likes und Sichtbarkeit ausnutzen und kontinuierlich personalisierte Inhalte liefern.

Sowie die Manipulation von Teenagern durch das verstärkte Setzen auf die Wechselwirkungen der Reziprozität. Damit sind Hinweise auf gerade gelesene Nachrichten oder zugestellte Mitteilungen gemeint, mit denen die Unternehmen ihrerseits Gegenreaktionen auslösen wollen.

Erster Kontakt frühestens mit 14 Jahren

New York gibt jährlich mehr als 100 Millionen Euro zur Förderung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen aus und bewertet die unkontrollierte Nutzung von sozialen Medien inzwischen als öffentliche Gesundheitsgefährdung. Eltern sind dazu aufgerufen, erste Kontakte ihrer Kinder mit sozialen Medien bis zum Alter von 14 Jahren zu verzögern.