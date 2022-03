Ab Juni Schrott: devolo nimmt dLAN Live Cams vom Netz

Die Produkt-Abkündigung des Netzwerk-Ausrüsters devolo erreicht betroffene Kunden per E-Mail: Zum 1. Juni 2022, so das Anschreiben, will das 2002 gegründete Unternehmen mit Sitz in Aachen seinen dLAN Live Cam-Service einstellen. Man sehe sich „aus technischen Gründen leider dazu gezwungen“.

Sobald die Server des dLAN Live Cam-Service vom Netz genommen wurden, haben Besitzer der erstmals 2012 vorgestellten Geräte keinen Zugriff mehr auf ihre dLAN Live Cams.

devolo „bedauert“ eigene Entscheidung

Man könnte dies auch etwas konkreter formulieren. devolo wir in rund zwei Monaten zahlreiche Überwachungskameras über Nacht in Elektroschrott verwandeln. Im Info-Anschreiben an die betroffenen Bestandskunden verliert develo dazu nur einen Satz: „Diesen Schritt bedauern wir und hoffen, dass Sie viel Freude an Ihrer dLAN Live Cam in den vergangenen Jahren hatten.“

Der in 19 Ländern vertretene Weltmarktführer im Bereich Powerline hatte die erste Powerline-Kamera mit iOS-Anwendung im Herbst 2012 vorgestellt. Die dLAN LiveCam wurde als Lösung zur Heimüberwachung am Markt platziert und brachte es auf eine für damalige Verhältnisse noch akzeptable Auflösung von 640 x 480 Bildpunkten und eine Bildwiederholrate von bis zu 20 Bildern pro Sekunde.

Das Bildsignal wurde von der Kamera direkt über ein vorhandenes Powerline-Netz geschickt. Die iOS-Anwendung gestattete den Zugriff auf den laufenden Stream aus der Ferne.

Effektiv 88 Cent pro Monat

Die devolo dLAN LiveCam erreichte den Handel nur kurze Zeit später im November 2012 und wurde sowohl einzeln für 99,90 Euro als auch im Bundle mit einem zusätzlichem dLAN-Adapter für 129,90 Euro angeboten. Wer ganz zu Anfang zugegriffen hat, hat es also immerhin auf eine Laufzeit von rund 113 Monaten gebracht und damit effektiv 88 Cent für die monatliche Nutzung bezahlt.