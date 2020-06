Ab Juli wieder in UHD: Disney+ drosselt nicht mehr

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat angekündigt die Drosselung der angebotenen Videoqualität in Deutschland spätestens zum Julibeginn wieder aufzuheben. Dies bestätigte der Anbieter gegenüber ifun.de und setzt damit nun um, was Netflix bereits Mitte Mai aufhob.

Wie beinahe die gesamte Branche war auch Disney+ nach Ausbruch des Coronavirus dazu übergegangen die innerhalb der EU bereitgestellte Videoqualität vorübergehend deutlich zu reduzieren, um das Netz damit vor möglichen Engpässen zu schützen.

Mit ihren Qualitäts-Drosseln reagierten viele Anbieter auf eine entsprechende Forderungen des EU-Kommissars für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton. Dieser hatte Netflix & Co. zu entsprechenden Schritten aufgefordert, um Überlastungen der Netzinfrastruktur vorzubeugen, die im Zuge der sich ausbreitenden Corona-Pandemie befürchtetet wurden.

Von Disney+ heißt es nun:

Die vorübergehende Bandbreitenreduzierung, die zu Beginn dieses Frühjahrs in Kraft getreten ist, wird nach und nach aufgehoben. Wir erwarten, dass der vollständige Disney+ Katalog bis zum 29. Juni in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Formaten HD und UHD zum Streaming verfügbar sein wird. Zusätzlich ist nun eine Vielzahl von Filmen und Serien auf Disney+ verfügbar, die Sie mit Dolby Vision und Dolby Atmos zuhause in der ersten Reihe genießen können: Highlights wie Hamilton, Die Eiskönigin 2, Artemis Fowl sowie die beliebte Star Wars-Saga und The Mandalorian, um nur einige der verfügbaren Titel zu nennen.