Ab heute: HomeKit-Gateway und Smart-Home-Geräte bei LIDL

Wer schon mal Produkte von der LIDL-Marke SILVERCREST in der Hand hatte, der weiß dass sich deren Qualität stark von einander unterscheidet und eine allgemeine Bewertung nicht wirklich möglich ist. Wenn es jedoch um die Ausstattung von Gartenlaube oder Einliegerwohnung geht, dann dürften nur wenige HomeKit-Lösungen am Markt mit einem vergleichbar geringen Einsteiger-Preis existieren.

LIDL setzt wie IKEA auf das Gateway-Konzept, bei dem lediglich die Smart-Home-Basis über eine HomeKit-Zertifizierung verfügt und die einzelnen Endgeräte ohne Apples Siegel ausgeliefert werden. Sobald diese jedoch mit der HomeKit-Gateway verbunden sind tauchen diese auch in Apples offizieller Home-Applikation auf und lassen sich auf iPhone, Mac und iPad sowie per Siri steuern, ohne dass die Anwendung des Herstellers installiert sein muss.

Insert

You are going to send email to