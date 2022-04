3D-Drucker AnkerMake M5 im Video: Kickstarter-Kampagne angelaufen

Eines der großen Verkaufsargumente für den AnkerMake M5 soll die integrierte 1080p-Kamera sein, die Timelapse-Videos vom Druck erstellt und nebenbei die Druckqualität im Blick behalten soll. Werden Abweichungen vom gewünschten Druckergebnis festgestellt, warnt diese den Anwender automatisch, um so einer Filament-Verschwendung vorzubeugen – zumindest in der Theorie.

Der AnkerMake M5, so der Name des ersten 3D-Druckers von Anker, soll voraussichtlich im November des laufenden Jahres ausgeliefert werden und richtet sich an ambitionierte Einsteiger. Dies stellen auch die Vergleiche klar, die Anker auf der Kickstarter-Seite anstellt. Hier bewirbt das Unternehmen einen präzisieren Druck als der Makerbot Replicator 2 und der Prusa i3M3 .

Insert

You are going to send email to