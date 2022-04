MachineProfile: Referenz-App um neue Apple-Hardware erweitert

Die kostenfreie Mac-Applikation MachineProfile steht in der neuen Version 1.4.11 zum Download im Mac App Store bereit und integriert in ihrer jüngsten Ausgabe zusätzliches Gerätewissen. So kennt MachineProfile nun auch den neuen Mac Studio und versteht sich auf die Apple-Prozessoren vom Typ M1 Max und M1 Ultra. Zudem haben die Macher des hilfreichen Downloads mehrere Fehler behoben und die Zuordnung der Baujahre für den 21,5-Zoll-iMac von 2017 korrigiert.

Für Einsteiger und Experten

MachineProfile richtet sich sowohl an erfahrene Mac-Experten als auch an Einsteiger und hat es sich zur Aufgabe gemacht so viel Spezifikationen wie möglich zu eurem Mac auszugeben. Also alle verfügbaren Daten zur Systemausstattung, zur Laufwerkskonfigration und zur Akku-Gesundheit zusammenzutragen und diese so übersichtlich wie möglich aufbereitet anzuzeigen.

Dabei gibt sich MachineProfile Mühe dabei nicht nur die Kenndaten anzuzeigen, die sich auch mit einem Mausklick auf das Apfel-Symbol und die anschließende Auswahl von „Über diesen Mac“ einblenden lassen, sondern trägt auch die ansonsten eher versteckten System-Informationen zusammen.

Text- und PDF-Export möglich

Die Anwendung informiert über Mac-Modell, Baujahr, Prozessor und Speicherausstattung, gibt Seriennummern, Fertigungsstätten und Grafikkarten-Bestückung preis und kennt zudem die Firmware-Versionen von SMC und Boot-ROM.

Darüber hinaus werden die minimal und maximal unterstützten macOS-Versionen für das aktive System genannt. Die festplatten-Übersicht zeigt alle Laufwerke, Partitionen und Dateisystem im eigenen Rechner an, das Akku-Panel informiert MacBook-Nutzer über den Zustand, die Ladezyklen und die Kapazitätswerte des verbauten Akkus.

Alle Werte der App lassen sich auf Wunsch auch als PDF oder Text exportieren, etwa wenn die Kenndaten vor einem Verkauf oder während der Fehlersuche in Online-Foren geteilt werden sollen.