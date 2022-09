300-Euro-PC: Microsofts Surface Laptop SE kommt nach Deutschland

Der Surface Laptop SE erweitert Microsofts bereits verfügbares Portfolio für den Bildungsbereich, zu dem unter anderem das Surface Go 3 und der Surface Laptop Go 2 zählen.

Der integrierte Akku soll einen durchgängigen Einsatz von 16 Stunden ermöglichen. Geladen wird der Surface Laptop SE allerdings mit einem eigenen Netzteil und nicht per USB-C. Laut Microsoft besitzt das Surface Laptop SE eine überdurchschnittlich gute Reparierbarkeit, die es möglich macht, das zahlreiche Komponenten wie Akku, Display, Hauptplatine und Tastatur in Eigenregie getauscht werden können.

Ein gutes Kilogramm schwer, verfügt das Lern-Notebook über eine nach vorne ausgerichtete Webcam mit einer Auflösung von 720p und einer Bildwiederholrate von 30 Bildern pro Sekunde. Um die drahtlose Konnektivität zum Internet und zu anderen Geräten kümmern sich ein WLAN- (802.11ac) und ein Bluetooth-Modul (Bluetooth Wireless 5.0 LE). In Sachen Ports bietet das Surface Laptop SE jeweils einen USB-A- und einen USB-C-Port an und verfügt über einen zusätzlichen Kopfhörer-Anschluss.

Was beim Blick auf das von Microsoft bereitgestellte Datenblatt ( PDF-Download ) sofort auffällt: Das im November 2021 erstmals vorgestellte Surface Laptop SE wird zu seinem Marktstart in Deutschland bereits 13 Monate auf dem Buckel haben.

Ab dem 8. Dezember wird Microsofts Surface Laptop SE auch für Kunden in Deutschland verfügbar sein und soll dann zu einem Preis von nur 299 Euro in den Handel kommen. Das Low-Budget-Gerät richtet sich vor allem an Schüler, Studenten und Bildungseinrichtungen und ist Microsofts Antwort auf die zunehmende Popularität von Chromebooks und iPads in Schulen und Universitäten.

