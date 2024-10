UniFi Device Bridges: Kabelgebundene Geräte drahtlos installieren

UniFi erweitert sein Hardware-Programm um die Kategorie Device Bridges. Die Geräte sollen die Installation von kabelgebundenen Kameras (und wohl auch anderer Hardware) erleichtern, indem sie drahtlose Verbindungen auch über längere Strecken hinweg ermöglichen und die angeschlossenen Geräte zudem über PoE mit Strom versorgen können.

Zu Beginn kommen hierzulande Ende des Monats die Modelle UniFi Device Bridge (UDB) und UniFi Device Bridge Pro (UDB Pro) auf den Markt.

Standardmodell für lokale Netze

Die einfache, optisch an die kleinen Outdoor-Accesspoints von UniFi erinnernde Device Bridge zielt auf die Verwendung in gewöhnlichen Netzwerkumgebungen. Zum Endkundenpreis von 108,29 Euro ist es damit möglich, eine WLAN-Verbindung über Ethernet weiterzugeben und das angeschlossene Gerät auch über PoE mit Strom zu versorgen.

Die UniFi Device Bridge wird über 5-GHz-WLAN ins lokale Netzwerk eingebunden. Für den Anschluss des externen Geräts steht ein Gigabit-Ethernet-Anschluss zur Verfügung, der zugleich bis zu 15 Watt PoE-Leistung liefert. Die UDB selbst wird über ein mitgeliefertes Kabel direkt mit einer Steckdose verbunden. Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

UniFi Device Bridge Pro überbrückt bis zu 5 Kilometer

Die UniFi Device Bridge Pro bringt zum Preis von 218,96 Euro deutlich mehr Leistung und Funktionsumfang. So lässt sich das Gerät auch im Außenbereich montieren und über PoE mit Strom versorgen. Zubehör wie Kameras werden ebenfalls über Ethernet angebunden und können darüber gleichzeitig mit Strom versorgt werden.

Als besonderes Alleinstellungsmerkmal lassen sich mit der Device Bridge Pro jedoch Entfernungen von bis zu fünf Kilometern drahtlos überbrücken. Hierfür wird jedoch vorausgesetzt, dass man eine Point-to-Point-Verbindung zwischen zwei UDB-Pro-Geräten einrichtet. Ansonsten fügt sich die Device Bridge Pro in ein verfügbares WLAN-Netz ein und kann per Ethernet angeschlossene Geräte wie ihre kleine Schwester zur einfachen Einbindung in UniFi-Netzwerke bereitstellen.