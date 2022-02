1Password will auch Daten von Krypto-Wallets verwalten

Der Password-Manager 1Password will seinen Leistungsumfang gezielt auch auf das komfortable Speichern von Informationen zu Kryptowährungs-Wallets erweitern. Als erste Partnerschaft in diesem Bereich kündigt 1Password eine Zusammenarbeit mit Phantom an – zahlreiche weitere sollen folgen.

Die Kooperation umfasst nicht nur die Möglichkeit, das Passwort, die Adresse und die Wiederherstellungsphrase für eine Phantom-Wallet mithilfe von vordefinierten Feldern in 1Password zu speichern. 1Password-Nutzer mit einem aktiven Abo sollen auch bereits beim Erstellen einer Phantom-Wallet die Möglichkeit angeboten bekommen, die Zugangsinformationen per Mausklick in 1Password zu speichern.

1Password argumentiert damit, dass sich diese Daten auf diese Weise auf dem selben Niveau schützen lassen, wie alle anderen in der App gespeicherten und teils hoch sensiblen Daten. Allerdings dürfte hier zumindest ein Teil der Besitzer von Kryptowährungen energisch widersprechen, gilt die vollständige Offline-Speicherung sensibler Zugangsdaten hier doch als ungeschriebenes Gesetz. 1Password setzt dagegen inzwischen ausschließlich auf Online-Tresore.