Seit seiner Einführung vor 16 Jahren hat sich das iPad in zahlreichen Schritten weiterentwickelt. Das Online-Projekt „The Data Drop“ dokumentiert dies besonders anschaulich und zeigt sämtliche bislang erschienenen iPad-Modelle im Größenvergleich und in allen jeweils verfügbaren Farbvarianten.

Die virtuelle Sammlung umfasst 45 verschiedene iPad-Modelle aus den Jahren 2010 bis 2026 sowie insgesamt 131 Farbvarianten. Die Darstellung erfolgt maßstabsgetreu. Per Schieberegler lassen sich die einzelnen Generationen direkt gegenüberstellen, sodass Unterschiede bei Bildschirmgröße und Gehäuseabmessungen sofort sichtbar werden. Nutzer können die Geräte so direkt miteinander vergleichen und nachvollziehen, wie sich Format, Bauweise und Ausstattung über die Jahre verändert haben. Als Ergänzung dazu heben die Macher der Webseite jene Entwicklungsschritte hervor, die das iPad im Laufe der Jahre geprägt haben.

Die wichtigsten Entwicklungsschritte

Den Anfang macht das 2010 veröffentlichte erste Modell mit 9,7-Zoll-Display und Apples damaligem A4-Prozessor an Bord. Mit der dritten Generation folgte 2012 Apples Retina-Display mit deutlich höherer Auflösung. 2015 führte Apple das erste iPad Pro mit 12,9 Zoll Bildschirmgröße ein. Zusammen mit dem Apple Pencil und einer Tastaturanbindung hat der Hersteller das Gerät damit auch stärker im Bereich produktiver Anwendungen platziert.

Ein gravierender Einschnitt kam 2018 mit dem Wegfall der Home-Taste. Gleichzeitig hielten Face ID und USB-C Einzug in die Pro-Modelle. Drei Jahre später erhielten die ersten iPads einen Prozessor aus der Mac-Familie. Der M1-Chip rückte das iPad technisch näher an Apples MacBooks heran.

Die bislang wohl bemerkenswerteste Veränderung bei der Bauform brachte das iPad Pro aus dem Jahr 2024. Mit einer Gehäusedicke von 5,1 Millimetern ist es bis heute das dünnste von Apple entwickelte Gerät. Zum Vergleich: Das erste iPad aus 2010 war noch 13,4 Millimeter dick.