15 Jahre YouTube: Das allererste Video wurde 90 Millionen mal geklickt

Vor 15 Jahren wurde das erste Video auf YouTube veröffentlicht. Ein unspektakulärer, 18 Sekunden kurzer Clip mit dem Titel „Me at the zoo“ legte damals den Grundstein für das mächtige Online-Video-Imperium. Das allererste YouTube-Video überhaupt wurde seit seiner Veröffentlichung bereits mehr als 90 Millionen mal angeklickt.

Im Bild seht ihr mit Jawed Karim einen der drei Gründer von YouTube. Der damals 26jährige wurde übrigens in Sachsen-Anhalt geboren, siedelte 1982 nach Neuss und 1990 dann in die USA um. Bei den beiden Mitbegründern handelt es sich mit Chad Hurley und Steve Chen um ehemalige Mitarbeiter von PayPal. Die Namensgebung leitet sich von dem in den USA ehemals geläufigen Betriff „Tube“ für Fernseher ab.

YouTube wurde im Jahr 2006 von Google übernommen und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar.