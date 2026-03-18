Spotify erweitert seine Desktop-Anwendung um eine spezielle Funktion für Musikliebhaber, die Inhalte in der höchstmöglichen Klangqualität wiedergeben wollen. Der sogenannte Exklusiv-Modus ist unter Windows bereits integriert. Die Mac-App von Spotify soll die Option mit einem zukünftigen Update ebenfalls erhalten.

Die Funktion setzt ein Abonnement von Spotify Premium voraus. In Verbindung mit der bereits verfügbaren Möglichkeit zur verlustfreien Wiedergabe sollen Spotify-Nutzer damit eine möglichst unveränderte Klangwiedergabe ermöglichen.

Direkter Zugriff auf die Audioausgabe

Nach Angaben von Spotify übernimmt die Anwendung im Exklusiv-Modus die vollständige Kontrolle über die Audioverarbeitung des Computers und das angeschlossene Ausgabegerät. Dadurch werde verhindert, dass das Betriebssystem den Ton verändert, etwa durch Umrechnung der Abtastrate, das Hinzumischen anderer Systemklänge oder automatische Lautstärkeanpassungen.

Die neue Funktion richtet sich laut Spotify insbesondere an Nutzer, die über externe Audiotechnik wie Digital-Analog-Wandler oder Audio-Interfaces verfügen. In solchen Setups soll der Exklusiv-Modus dazu beitragen, dass die Wiedergabe näher an der ursprünglichen Aufnahme liegen soll.

Weitere Einstellungen relevant

Um eine bestmögliche Wiedergabequalität zu erreichen, empfiehlt Spotify, zusätzliche Funktionen wie Lautstärkenormalisierung, automatisches Mischen oder Equalizer-Einstellungen zu deaktivieren. Andernfalls könne die Audioausgabe negativ beeinflusst werden.

Zu beachten ist auch, dass die neue Funktion nicht von allen über Spotify verfügbaren Inhalten unterstützt wird. Bei Podcasts, Musikvideos oder Vorschauclips ist der Exklusiv-Modus nicht verfügbar. In solchen Fällen erfolgt die Wiedergabe über das Standard-Audiogerät des Systems.

Weiterführende Informationen zu der Neuerung finden sich im Community-Bereich von Spotify. Wir melden uns wieder, sobald die Funktion die Mac-App des Musikdienstes erreicht.