Zum Verkaufsstart: Watch im Versand, iPads und Ausfälle in den Filialen

Am heutigen Freitag schiebt Apple die ersten Produkte in den Verkauf, die das Unternehmen während des „Time Flies“-Events am vergangenen Dienstag neu vorstellte.

Während auf das neue iPad Air bekanntlich noch bis Oktober gewartet werden muss – das Gerät dürfte dem iPad Pro über kurz oder lang den Rang ablaufen – startet heute das neue iPad der 8. Generation in den Verkauf und begleitet die Apple Watch Series 6 Sowie die Apple Watch SE.

Gute Filial-Verfügbarkeit

Fast alle Geräte punkten dabei mit einer relativ guten Filial-Verfügbarkeit. Wer sich mit den von Apples vorgeschlagenen Kombinationen aus Apple Watch und Armband gut bedient fühlt, bekommt viele der gelisteten Modelle mit der Auszeichnung „Heute zur Abholung im Apple Store verfügbar“ angezeigt.

Ausnahmen bestätigen wie üblich die Regel: Die rote Apple Watch Product (Red) und die geflochtenen Solo Loop-Armbänder machen sich bereits rar.

Auslieferungen laufen

Online-Besteller erhalten derweil zur Stunde die Versandbestätigungen des Apple Online Stores, die durch die Bank weg das zur Bestellung angezeigte, voraussichtliche Lieferdatum tragen.

Schlangen vor den deutschen Retail-Stores

Zwar fehlen die Camper, dass heute neue Produkte in den Verkauf gehen, ist beim Besuch der deutschen Apple-Filialen aber durchaus zu spüren. So haben uns unter anderem Leserberichte aus Sindelfingen und Düsseldorf erreicht, die von Schlangen vor den Stores und einem leichten Schluckauf des Warenwirtschaftssystems berichtet haben.

Dazu meldete ifun.de-Leser Arndt gegen 11 Uhr:

Hallo Zusammen, bin gerade vor dem Apple Store in Sindelfingen. Apple kann gerade keine bestellten bzw. reservierten Uhren verkaufen, da das entsprechende IT-System deutschlandweit still steht – laut Erklärung der Mitarbeiter hier vor Ort. Laut Mitarbeitern sind alle Stores in Deutschland betroffen. Daher hat sich hier vor dem Laden schon eine ganz ordentliche Schlange gebildet.