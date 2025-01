ZDF plant Relaunch für sein Mediathek-Angebot

Dem Wunschtraum vieler Gebührenzahler, auf eine gemeinsame Mediathek mit den Inhalten aller öffentlich-rechtlich finanzierten Audio- und Video-Angebote zugreifen zu können, hat sich vor allem das ZDF widersetzt. Der Mainzer Sender zieht es vor, weiterhin sein eigenes Süppchen zu kochen und will offenbar noch im ersten Quartal dieses Jahres eine umfassende Überarbeitung der ZDF Mediathek präsentieren.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL arbeitet der Sender gemeinsam mit externen Unternehmen schon seit Ende 2023 an dem Projekt. Der Relaunch sei ursprünglich schon für das vergangene Jahr vorgesehen gewesen, diesen Termin konnten die Verantwortlichen allerdings nicht einhalten.

Norbert Himmler (Bilder: ZDF/Tim Thiel

Dem ZDF-Intendanten Norbert Himmler zufolge handelt es sich bei dem Projekt um die wichtigste Aufgabe des ZDF im aktuellen Jahr. Die Mediathek sei für seinen Sender der entscheidende Ausspielweg der Zukunft.

ZDF hat gegen gemeinsame Mediathek gemauert

Himmler war es auch, der entscheidend dafür verantwortlich ist, dass wir in Deutschland weiterhin keine gemeinsame Mediathek mit den Inhalten aller öffentlich-rechtlichen Sender haben. Während sich Verantwortliche der ARD offen für ein solches Projekt gezeigt haben, stieß der Vorschlag bei dem ZDF-Intendanten auf konsequente Ablehnung. Statt einer einheitlichen Lösung hat sich Himmler dafür stark gemacht, dass ARD und ZDF weiterhin eigene Mediathek-Angebote betreiben, die man dann in Form eines Inhalte-Netzwerks verknüpfen könne. Himmler hat in diesem Zusammenhang behauptet, dass eine Zusammenführung keine nennenswerten finanziellen Entlastungen, geschweige denn Verbesserungen für die Endnutzer mit sich bringen würde.

In der Neufassung soll die ZDF-Mediathek nicht nur optisch überarbeitet werden, sondern auch Verbesserungen bei der Benutzerführung erfahren. Ziel sei es, die Programmvielfalt des ZDF effektiver zu verwerten.