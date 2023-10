YouTube Premium Lite weiterhin nicht für alle Nutzer angezeigt

Man kann es nicht oft genug erwähnen: Nicht nur YouTube Premium, auch andere Abo-Angebote sind bei der Buchung über die App teurer, als wenn man das Abonnement direkt über die jeweilige Webseite abschließt. Der Grund hierfür liegt schlicht darin, dass die Unternehmen die Provision, die sie bei einem In-App-Kauf an Apple abführen müssen, einfach auf den Preis aufschlagen. Bei YouTube bedeutet dies, dass das Lite-Abo in der App monatlich 7,99 Euro statt sonst 5,99 Euro kostet, beim gewöhnlichen Premium-Abo kommen sogar 4 Euro obendrauf und man bezahlt pro Monat 15,99 Euro statt 11,99 Euro.

Auch wenn diese Option für einen Teil der Nutzer weiterhin nicht angezeigt wird: Die Webseite zu YouTube Premium Lite ist seit Freitag in Deutschland aktiv und das neue Abo-Angebot lässt sich auch seither ganz regulär buchen. Statt den normalerweise bei 11,99 Euro beginnenden Preisen für YouTube Premium hat man hier die Möglichkeit, sich zu Preisen ab 5,99 Euro pro Monat von den Werbeeinblendungen in den Videos freizukaufen.

Wir haben ja am Freitag über den Start von YouTube Premium Lite in Deutschland berichtet. Dem übers Wochenende zu diesem Thema eingegangenen Feedback zufolge steht das neue Werbefrei-Abo allerdings nicht für alle Nutzer zur Verfügung. Wir warten derzeit noch darauf, dass YouTube hier erklärende Informationen nachliefert. Bislang liegt noch kein offizielles Statement zu dem neuen Abo-Angebot vor.

