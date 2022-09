Yale Smart Storage: Schrankschloss und Tresor mit App und Siri öffnen

Die beiden neuen „Smart Storage“-Produkte von Yale arbeiten wie das Linus Smart Lock standardmäßig mit Bluetooth und setzen für die ortsunabhängige Steuerung und die Anbindung an Sprachassistenten die WLAN-Bridge des Herstellers voraus. Die Preisempfehlung für das Yale Smart Cabinet Lock liegt bei 55 Euro, der Yale Smart Safe mit Innenmaßen von 24 x 34 x 24 Zentimetern soll demnächst mit einem Preis von 289 Euro in den Handel gehen.

Insert

You are going to send email to