Yale Smart Safe: Möbeltresor mit HomeKit-Anbindung

Yale gibt das Fassungsvermögen des Smart Safe bei Innenmaßen von 24 x 34 x 24 Zentimetern mit 20,5 Litern an – ein MacBook Pro mit 16 Zoll ist hier also schon zu breit. Das Leergewicht des Tresors beläuft sich auf 12,1 Kilogramm. Im Lieferumfang sind neben einem klassischen Schlüssel und Befestigungsmaterial auch vier AA-Batterien enthalten, die unter anderem die Bluetooth-Funktion gewährleisten. Im hiesigen Handel ist der Yale Smart Safe mit einer Preisempfehlung von 289 Euro erhältlich.

Keine Angst: Der „intelligente Tresor“ von Yale lässt sich trotz seiner App-Anbindung auch auf klassische Weise bedienen und per PIN-Eingabe oder mit einem Schlüssel öffnen. Insofern ist die App-Funktionalität zumindest dann, wenn man die Safe in klassischer Weise und für sich alleine nutzt eher überfüssig oder allenfalls ein nettes Gadget.

