X-Sense Rauchmelder mit Sprachausgabe: 6 Stück für 101 Euro

X-Sense hat sich auf das Angebot von Sicherheitsgeräten wie Rauch- oder Wassermeldern spezialisiert. Bei Amazon bekommt man die mit App-Anbindung und Sprachausgabefunktion ausgestatteten Rauchmelder XP02S des Herstellers als Starterset aktuell wieder zum Bestpreis. Für eine Basisstation und sechs Rauchmelder bezahlt man lediglich 101 Euro.

Das XP02S-MR61 genannte Set von X-Sense eignet sich hervorragend, wenn man eine größere Wohnung oder ein Haus mit vernetzten Rauchmeldern ausstatten will. Dank der integrierten Sprachausgabefunktion schlagen im Alarmfall nicht nur alle Rauchmelder Alarm, sondern über die integrierten Lautsprecher wird auch der zugehörige Ort angesagt. Bei ihrer Installation werden die Rauchmelder jeweils mit Raumnamen verknüpft und können in der Folge beispielsweise auch in anderen Räumen auf einen Alarm im Kinderzimmer hinweisen. Die Stimme klingt zwar etwas blechern, das dürfte aber in solch einem Fall das geringste Problem sein.

Die im Lieferumfang enthaltene Basisstation sorgt zugleich dafür, dass sich die Rauchmelder auch per App ansprechen lassen und man ebenso Alarmmeldungen auf dem iPhone erhalten kann. Der Alarm lässt sich auch vom iPhone aus Stummschalten, und man erhält ebenso Mitteilungen, wenn die Rauchkonzentration wieder gesunken ist. Sämtliche App-Funktionen stehen aber lediglich zusätzlich zur Verfügung. Die Rauchmelder funktionieren ohne Einschränkungen auch bei Stromausfall oder wenn keine Internetverbindung vorhanden ist.

Die integrierten Batterien halten je nach Verwendungsart bis zu fünf Jahre und lassen sich dann austauschen. Ausführliche Informationen zur Funktionsweise der Geräte könnt ihr der hier als PDF verfügbaren Bedienungsanleitung entnehmen.

X-Sense hat auch Wassermelder mit App-Anbindung

Die mitgelieferte Basisstation kann man auch mit anderen Produkten von X-Sense verwenden. Eine Empfehlung sind beispielsweise die bereits uns vorgestellten Wassermelder von X-Sense. Der Hersteller bietet auch mit dem System kompatible Kohlenmonoxid-Melder an.

Achtet bei X-Sense aber stets darauf, dass ein von euch als Zubehör ausgewähltes Gerät ausdrücklich als mit der Basisstation SBS50 kompatibel beschrieben wird. Ein Teil der Produkte ist nämlich auch als reine Offline-Variante erhältlich und lässt sich dann nicht in das App-System integrieren.