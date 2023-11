WOW Filme & Serien und waipu.tv zum Aktionspreis

Wenn ihr über die dunkle Jahreszeit hinweg mehr Auswahl bei der Heimunterhaltung wünscht, könnt ihr WOW Serien und Filme aktuell wieder vergleichsweise günstig buchen. Statt 14,98 Euro gibt es das Streaming-Bundle sechs Monate lang für nur 5,98 Euro. Mit im Paket ist WOW Premium und damit die Möglichkeit zum Abruf der Inhalte über zwei gleichzeitige Streams in Full HD und Dolby 5.1.

Die 7 Euro pro Monat sind mit Blick auf das von der Sky-Tochter vorgehaltene Film- und Serienangebot durchaus okay, nicht zuletzt, weil ein großer Teil des Angebots vom für hochwertige Inhalte bekannten US-Anbieter HBO stammt – beispielsweise „The Last of Us“ oder „The White Lotus“.

Zu beachten gilt es nur, dass sich das Abonnement – sofern nicht zuvor gekündigt – nach Ablauf der sechs Aktionsmonate zum regulären Preis von 14,98 Euro verlängert. Macht euch. hier also im Zweifel einen entsprechenden Kalendereintrag.

waipu.tv (auch mit Netflix) zum halben Preis

Auch waipu.tv ist momentan wieder mit deutlichem Preisnachlass erhältlich. Hier gibt es zwölf Monate lang 50 Prozent Rabatt, und zwar nicht nur auf die Standardoption „Perfect Plus“, sondern auch auf das erweiterte Streaming-Paket mit „Netflix Standard mit Werbung“. Mit monatlich 8 Euro bezahlt man hier zwar 3 Euro mehr als das Werbepaket von Netflix regulär kostet, hat dann allerdings das normalerweise allein schon 12,99 Euro teure waipu.tv Perfect Plus inklusive.

waipu.tv Perfect Plus beinhaltet den Streaming-Zugriff auf mittlerweile insgesamt 252 Sender, darunter auch einige Pay-TV-Kanäle wie etwa 13th Street, SYFY oder Sport1+. 240 der enthaltenen Sender können in HD-Qualität empfangen werden. Der integrierte Online-Videorecorder umfasst einen persönlichen Aufnahmespeicher von 100 Stunden. Zudem stehen über die waiputhek 30.000 Inhalte auf Abruf zur Verfügung Das Angebot lässt sich pro Account auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen.