Withings Omnia: Ein Spiegel als heimische Gesundheitszentrale

Withings hat ein etwas eigenartiges Konzept vorgestellt. Der „Gesundheits-Spiegel“ Omnia soll seinen Benutzern eine interaktive 360-Grad-Ansicht ihrer Vitalwerte präsentieren. Dank seiner Bauform als Spiegel soll sich das Produkt nahtlos in den Alltag seiner Besitzer integrieren lassen.

Wohlgemerkt handelt es sich bei Omnia um ein in der Entwicklung befindliches Produkt. Vermutlich ist noch nicht einmal sicher, ob Omnia tatsächlich in dieser Form erscheinen wird. Das zugrundeliegende Konzept ist allerdings naheliegend und dürfte früher oder später wenn nicht auf diese Weise, dann in einer abgewandelten Form Anwendung finden.

Zentraler Gesundheitswächter für zuhause

Withings sieht Omnia als zentralen Gesundheitswächter und -berater für seine Benutzer. Das Gerät soll täglich detaillierte Gesundheitschecks durchführen und dabei die von vernetzten Gesundheitsgeräten wie den Smartwatches, Waagen, Blutdruckmessgeräten und Schlaftrackern von Withings erfassten Werte verarbeiten. Omnia kann eigenständig das Gewicht sowie Informationen zur Herzgesundheit und zum Stoffwechsel erfassen.

Der interaktive Spiegel analysiert und interpretiert mithilfe von künstlicher Intelligenz Indikatoren wie Herzgesundheit, Nährstofftrends, Körperzusammensetzung, Lungenfunktion, Aktivitätstracking und Schlafqualität. Das Gerät soll auf dieser Basis Zusammenhänge zwischen verschiedenen Gesundheitsfaktoren aufzeigen, Unregelmäßigkeiten früh erkennen und personalisierte Empfehlungen erstellen.

Der Omnia-Spiegel verfügt über eine sprachgesteuerte Benutzeroberfläche und ergänzt seine täglichen Gesundheitschecks um Echtzeit-Feedback. Zudem soll das Gerät auch mit Tipps und Motivation auf Fragen von Nutzern antworten können.

Leistungsumfang im Überblick

Laut seinem aktuellen Entwicklungsstand verarbeitet Withings Omnia die folgenden Funktionen. Wir kopieren den Originaltext von Withings ein, wohlgemerkt wird für das Erfassen der Daten zum Teil zusätzliches Zubehör benötigt.