Paramount+ ändert AGB: Abos mit Werbung im Anmarsch

Der Video-Streaming-Dienst Paramount+ hat seine Nutzungsbedingungen überarbeitet. In den neuen Regelungen, die seit gestern Nacht gelten, werden unter anderem Änderungen an den Abonnementstrukturen beschrieben. Dabei ist auffällig, dass der Anbieter die Möglichkeit einräumt, Abonnements mit Werbung einzuführen.

Neue Abo-Modelle und Werbeanzeigen

Künftig könnte es Tarife geben, die Werbeeinblendungen enthalten. Für Nutzer, die solche Anzeigen blockieren, behält sich Paramount+ vor, das Abonnement auszusetzen oder komplett zu beenden. Alternativ könnte ein Wechsel zu einem kostenpflichtigen, werbefreien Tarif erforderlich sein. Die konkreten Details hierzu bleiben noch unklar. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass Werbung Teil des Angebots sein kann.

In den Vereinigten Staaten bietet Paramount+ schon länger den so genannten Paramount+ Essential-Tarif „with limited commercial interruptions“ für 7,99 US-Dollar pro Monat an. Der reguläre Paramount+ Zugang kostet hingegen 12,99 US-Dollar.

Flexiblere Tarifwechsel

Die überarbeiteten Bedingungen beschreiben auch neue Optionen zur Anpassung von Abonnements. Nutzer sollen ihre Tarife künftig während der Laufzeit upgraden oder downgraden können. Wer ein Upgrade vornimmt, verliert jedoch möglicherweise laufende Rabatte oder Probezeiträume.

Auch Probeabos und Aktionsangebote werden strikter geregelt. So dürfen Neukunden diese nur einmal in Anspruch nehmen. Mehrfache Anmeldungen unter verschiedenen Namen oder E-Mail-Adressen werden ausdrücklich ausgeschlossen. Bestehende Abonnenten erhalten zudem keinen rückwirkenden Zugang zu später eingeführten Rabatten. Auch hier wird ein nahtloser Übergang zum kostenpflichtigen Modell beschrieben, falls Nutzer nicht rechtzeitig kündigen.

Die überarbeiteten AGB von Paramount+ (hier die bisherige Fassung) legen nahe, dass der Streaming-Dienst sein Angebot an die Marktentwicklungen anpassen und möglicherweise neue Einnahmequellen erschließen wird. Konkrete Preisangaben oder Zeitpläne für die Einführung neuer Abo-Modelle fehlen jedoch in den veröffentlichten Dokumenten.