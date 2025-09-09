ARTE auf YouTube: Nach Hackerangriff wieder online

Der deutsch-französische Kultursender ARTE hat den Hackerangriff auf seine YouTube-Präsenzen unter Kontrolle gebracht. Zum Wochenauftakt hatten Unbekannte zwei der offiziellen Kanäle übernommen. Betroffen waren der Hauptkanal des Senders sowie der Musikkanal „ARTE Concert“.

Statt Dokumentationen und Konzertmitschnitten erschienen über mehrere Stunden hinweg fremde Inhalte, darunter Videos zu Kryptowährungen und Einblendungen mit Bezug auf den US-Präsidenten Donald Trump und den Multimilliardär Elon Musk.

Wie die ARTE-Pressestelle gegenüber ifun.de einräumt, wurde der unautorisierte Zugriff bereits am Montagmorgen erkannt und blockiert. Seitdem stehen die betroffenen Kanäle wieder regulär zur Verfügung. Die Ursache des Vorfalls ist noch nicht abschließend geklärt. Der Sender untersucht derzeit, über welche Schwachstelle die Angreifer Zugriff erhalten konnten und welche Folgen sich daraus ergeben könnten.

Nicht das erste große Opfer

Parallel zu den technischen Untersuchungen hat ARTE rechtliche Schritte eingeleitet, darunter auch Maßnahmen strafrechtlicher Art. Ziel ist es, sowohl die Verantwortlichen zu ermitteln als auch die Sicherheit der eigenen Plattformen dauerhaft zu verbessern.

ARTE hat die eigenen Kanäle inzwischen wieder vollständig unter Kontrolle. Nutzer können die gewohnten Inhalte auf YouTube ebenso wie über die Mediathek des Senders abrufen. Weitere Informationen dürfte ARTE bereitstellen, sobald die laufenden Analysen abgeschlossen sind.

Der Angriff auf ARTE reiht sich in eine Reihe vergleichbarer Vorfälle ein, bei denen prominente YouTube-Kanäle zeitweise in fremde Hände geraten sind. Für Schlagzeilen sorgte die Übernahme des Kanals Linus Tech Tipps im Jahr 2023. Damals wurden alle drei Kanäle mit zusammen mehr als 15 Millionen Abonnenten übernommen und kurzfristig für betrügerische Livestreams genutzt. Auch hier ging es um Krypto-Werbevideos, die unter anderem mit dem Namen von Tesla und Elon Musk arbeiteten.