Western Digital: „My Cloud“-Nutzer leiden unter Serverproblemen

Western Digital sah sich im vergangenen Jahr mit einer gravierenden Schwachstelle seiner My-Cloud-Produkte konfrontiert. In der Folge hatte der Anbieter zunächst die Empfehlung ausgesprochen, nach Möglichkeit die neueste Softwareversion Cloud OS 5 zu installieren. Mittlerweile lautet die offizielle Ansage, dass man nur noch Geräte mit Cloud OS 5 im Zusammenhang mit My Cloud benutzen kann und ältere Versionen der WD-Platten, auf denen sich Cloud OS 5 nicht installieren lässt, nur noch offline funktionieren.

In der Folge haben Besitzer der mit My Cloud kompatiblen Festplatten derzeit nur Zugriff auf die lokal bei ihnen gespeicherten Daten. Western Digital bewirbt das Angebot mit der Möglichkeit, persönliche Daten wie Fotos oder Videos auf die momentan nicht erreichbare Cloud-Server auszulagern.

