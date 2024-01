Wertvollstes Unternehmen: Apple und Microsoft gleichauf

Microsoft und Apple liefern sich dieser Tage ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Wettstreit um die – wenn man den Aktienkurs zugrunde legt – wertvollste Firma der Welt. Gestern konnte Microsoft bereits für kurze Zeit an Apple vorbeiziehen. Wenn wir auf den aktuellen Kurswert der beiden Unternehmen an der New Yorker Börse blicken, liegt Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2,896 Billionen Dollar wieder knapp vor Microsoft, die einen Börsenwert von 2,845 Billionen Dollar verzeichnen. Die aktuellen Kurse lassen sich hier und hier bei Reuters abrufen.

Microsoft hat kräftig in KI investiert

Die Aufholjagd von Microsoft läuft bereits seit etlichen Monaten. Die Aktie des Unternehmens hat ihren Wert über das vergangene Jahr hinweg beinahe verdoppelt. Apple steht dagegen zwar auch nicht schlecht da, muss sich über die letzten zwölf Monate hinweg jedoch mit einem wesentlich verhalteneren Wachstum zufrieden geben.

Für den außergewöhnlichen Wertzuwachs bei Microsoft ist auch deren Investition im KI-Bereich verantwortlich. Das Unternehmen hat zu Beginn vergangenen Jahres im Milliardenbereich in den ChatGPT-Macher OpenAI investiert und sich auf diese Weise nicht zuletzt auch eine führende Position im zunehmend relevanter gewordenen Wettbewerb in diesem Segment gesichert.

Apple sieht sich dagegen mehreren Unwägbarkeiten konfrontiert, die das Unternehmen auch noch über die nächsten Monate hinweg beschäftigen dürften. So wird die Markteinführung der Datenbrille Apple Vision Pro von Investoren skeptisch beäugt, das Produkt muss sich erst in der Praxis beweisen. Zudem drohen Apple gleich in mehreren Ländern regulierenden Maßnahmen, die auch auf die Umsätze des Unternehmens Einfluss haben können. Der Patentstreit um die Apple Watch ist noch nicht ausgestanden und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die Forderungen nach einer Öffnung des App Store auf Apples Einnahmen haben.

Nächste Apple-Quartalszahlen Anfang Februar

Wie gut die Apple-Geschäfte im vergangenen Weihnachtsquartal liefen, werden wir am 1. Februar erfahren. Das Unternehmen hat für dieses Datum die Veröffentlichung der Unternehmenszahlen für das erste Quartal im Apple-Geschäftsjahr 2024 (was die Monate Oktober bis Dezember 2023 umfasst) angekündigt.