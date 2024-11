Weiterhin Probleme bei der Notizen-Synchronisierung über iCloud

Wir haben Anfang des Monats bereits darüber berichtet, dass es Probleme mit der iCloud-Synchronisierung der Notizen gibt und Apples Notizen-App auf dem iPhone zum Teil nicht mehr angezeigt werden. Offenbar ist die Ursache für diesen Fehler weiterhin nicht behoben und Apple hat zudem bestätigt, dass das Problem neben dem iPhone auch auf dem iPad und der Apple Vision Pro auftreten kann.

Die gute Nachricht: Die Notizen gehen dabei glücklicherweise nicht tatsächlich verloren, sondern werden lediglich nicht mehr mit dem betreffenden Gerät synchronisiert. In einem neu veröffentlichten Support-Dokument erklärt Apple nun, was man in solch einem Fall tun soll. Die Tatsache, dass Apple hier eigens einen solchen Hilfetext veröffentlicht, lässt zudem darauf schließen, dass der Fehler auch weiterhin auftreten kann.

Apple empfiehlt zur Fehlerbehebung im Grunde die gleichen Schritte, die wir in unserem ersten Artikel zu diesem Problem aufgelistet haben. Tippt in den Einstellungen des betroffenen Geräts ganz oben auf euren Namen und wählt dann zunächst den Bereich „iCloud“ und dort die Einstellungen für die „Notizen“ aus. Hier muss die Synchronisierung der Notizen aktiviert sein.

Falls es dennoch weiter zu Problemen kommt, empfiehlt Apple, das betroffene Gerät komplett neu zu starten und anschließend die Synchronisierungseinstellungen für die Notizen erneut zu überprüfen.

Bei uns funktioniert die Notes-Synchronisierung schon seit mehreren Wochen nicht sonderlich gut. Insbesondere Änderungen bei umfangreichen Notizeinträgen sorgen dafür, dass die Notes-App zum Teil bis zu zwei Minuten lang nicht mehr auf Eingaben reagiert.

Auch beim Akzeptieren der Nutzungsbedingungen gibt es Probleme

Es hat den Anschein, als stünden die Probleme im Zusammenhang mit einer Aktualisierung der Nutzungsbedingungen für iCloud, denen man über die Einstellungen zustimmen muss. Hier kommt es wohl insbesondere zu Problemen auf Geräten mit älteren Versionen des Betriebssystems.

In einem ebenfalls neu veröffentlichten Hilfedokument lässt Apple wissen, dass man ein Update auf die neueste Version des jeweiligen Betriebssystems machen soll, wenn man beim Versuch, den neuen iCloud-Nutzungsbestimmungen zuzustimmen, einen Fehler angezeigt bekommt.