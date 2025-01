Wegen Copilot: Microsofts Office-Abos werden teurer

Microsoft integriert den KI-Assistenten Copilot zukünftig direkt in seine Microsoft 365 Personal- und Family-Abos. Ein Schritt, der laut Microsoft die Nutzung der Office-Anwendungen erleichtern und deren Funktionsumfang ausbauen soll.

Beispielsweise kann der KI-Assistent in Word Rezepte auf Basis individueller Ernährungspräferenzen erstellen oder in Excel Haushaltsbudgets analysieren und optimieren. In PowerPoint soll Copilot helfen, präsentationsreife Folien aus wenigen Stichpunkten zu generieren.

Preiserhöhung bei Microsoft 365

Mit der Erweiterung des Funktionsumfangs passt Microsoft die Preise für die Personal- und Family-Abonnements erstmals seit 2013 an. Abonnenten in Deutschland zahlen künftig 30 Euro mehr pro Jahr – bei bestehenden Verträgen greift die Erhöhung erst zur nächsten Verlängerung.

Microsoft 365 Preiserhöhungen

Microsoft 365 Family – 129 statt 99 Euro pro Jahr

– 129 statt 99 Euro pro Jahr Microsoft 365 Family – 13 statt 10 Euro pro Monat

– 13 statt 10 Euro pro Monat Microsoft 365 Single – 99 statt 69 Euro pro Jahr

– 99 statt 69 Euro pro Jahr Microsoft 365 Single – 10 statt 7 Euro pro Monat

Microsoft begründet die Preisanpassung mit den hinzugefügten Funktionen und der Notwendigkeit, langfristig weitere Verbesserungen finanzieren zu können.

Microsoft Designer wird integriert

Neben Copilot wird auch die Bildbearbeitungs-App Microsoft Designer in die Abonnements integriert. Nutzer können damit Bilder erstellen oder bearbeiten, indem sie beispielsweise unerwünschte Objekte aus Fotos entfernen oder aus einfachen Beschreibungen Grafiken generieren lassen.

Microsoft Designer ist sowohl als eigenständige App verfügbar als auch in bestehende Anwendungen wie Word und PowerPoint integriert.

Microsoft betont, dass der Datenschutz bei der Nutzung von Copilot gewährleistet werde. Nach Angaben des Unternehmens werden Nutzerdaten wie Eingaben oder Dokumente nicht für die KI-Modellentwicklung verwendet. Darüber hinaus sollen es Einstellungen in den Anwendungen Nutzern ermöglichen, die KI-Funktionen nach Bedarf zu aktivieren oder zu deaktivieren.

In der Praxis dürfte sich die Preiserhöhung wohl auch auf die unregelmäßigen Aktionsangebote auswirken, über die sich bei Onlinehändlern wie Amazon Jahreszugänge zum Familienabo für deutlich unter 100 Euro abgreifen ließen.