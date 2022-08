Waschmaschinen-Steckdose Laundrify: Bessere Anbindung über NB-IoT?

Über die Waschmaschinen-Steckdose Laundrify haben wir in der Vergangenheit schon öfter berichtet. Das Zubehör will für ein Plus an Komfort sorgen, indem es euch per Push-Mitteilung informieren kann, wenn die Waschmaschine fertig ist. Neuere Haushaltsgeräte haben derartige Funktionen ja teils schon von Haus aus integriert, mit Laundrify lässt sich die App-Anbindung für 25 Euro nachrüsten und dank eines Homebridge-Plugins mittlerweile sogar in HomeKit integrieren.

Als Problem bei der Nutzung von Laundrify oder auch generell intelligenten Funktionen von Waschmaschinen oder auch Trocknern hat sich in der Vergangenheit allerdings immer wieder die Tatsache herausgestellt, dass sich die Geräte oft im Keller und hinter dicken Betonmauern oder -decken aufgestellt finden. Wo kein WLAN-Empfang vorhanden ist, nützt auch eine App-Anbindung der Maschine oder die Laundrify-Steckdose nichts. Aus diesem Grund haben sich die Laundrify-Macher nach alternativen Lösungen umgesehen.

Als attraktive Option bewirbt sich hier der Standard NB-IoT („NarrowBand Internet of Things“), der auf dem LTE-Netz aufsetzt und eine hohe Gebäudedurchdringung bei gleichzeitig sehr geringem Datenverbrauch verspricht. Die Technologie verspricht, selbst abgelegene Ecken innerhalb eines Gebäudes zu erreichen, in denen auf herkömmlichem Weg, etwa auf Basis von WLAN, 4G oder 5G, kein Empfang wäre.

NB-IoT zunächst im geschlossenen Beta-Test

Die Laundrify-Entwickler wollen nun herausfinden, ob NB-IoT auch für ihren Anwendungszweck eine praktikable Lösung wäre. So habe man einen Lieferant ausgemacht, der eine smarte Steckdose mit Messfunktion bis zu 3.500 Watt und NB-IoT-Konnektivität anbietet. Hierzu wolle man nun einen Beta-Test starten, um Rückmeldung zur Empfangsqualität unter realen Bedingungen zu bekommen.

Der erste Testlauf wird in sehr begrenztem Umfang durchgeführt und die Entwickler sind besonders daran interessiert, Nutzer zu finden, die diesen Test unter möglichst schwierigen Bedingungen durchführen.

Weiterführende Infos zum Beta-Test inklusive in Bewerbungsformular findet ihr auf der Laundrify-Webseite.