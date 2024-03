waipu.tv und WOW Filme & Serien zum Monatspreis von 5 Euro

Auch waipu.tv nimmt die herannahenden Osterfeiertage zum Anlass für eine attraktive Werbeaktion. Für kurze Zeit lässt sich das Paket waipu.tv Perfect Plus und WOW Filme & Serien zum Jahrespreis von nur 60 Euro buchen.

Unterm Strich bezahlt ihr hier ein ganzes Jahr lang nur 5 Euro pro Monat und könnt neben den Features von waipu.tv Perfect Plus auch das Film- und Serienangebote des Sky-Ablegers Wow nutzen.

waipu.tv wird als Anbieter von IPTV durch den anstehenden Wegfall des sogenannten Nebenkostenprivilegs auch für zahlreiche Mieter interessant, die künftig auch bei einem im Haus vorhandenen Kabelanschluss selbst entscheiden können, auf welche Weise sie auf TV-Inhalte zugreifen wollen. Diese Änderung vor Augen, strecken Anbieter von Alternativlösungen wie eben waipu.tv derzeit verstärkt ihre Fühler nach neuer Kundschaft aus.

Dickes Entertainment-Paket für 5 Euro

Das neu gestartete Aktionspaket waipu.tv Perfect Plus und WOW Filme & Serien kann sich in jedem Fall sehen lassen. Allein für waipu.tv Perfect Plus werden normalerweise bereits 12,99 Euro pro Monat fällig.

waipu.tv Perfect Plus gewährt den Streaming-Zugriff auf aktuell 267 Sender, 252 davon (inklusive RTL und Pro7) in HD. Zudem enthält das Paket mittlerweile 68 Pay-TV-Sender inklusive den Angeboten 13th Street, SYFY, Warner TV Serie, AXN Black, HISTORY, Romance TV und SPORT1+. Ergänzend kann man „on demand“ auf rund 30.000 Filme, Serien und TV-Shows zugreifen. waipu.tv Perfect Plus lässt sich mit bis zu vier Streams gleichzeitig nutzen und beinhaltet einen Aufnahmespeicher von maximal 100 Stunden.

Obendrauf gibts im Rahmen der Aktion noch das normalerweise zum Monatspreis von 9,98 Euro erhältliche WOW-Abo „Filme & Serien“ für zwölf Monate als Geschenkgutschein. Nimmt man die offiziellen Preise für waipu.tv und das Film- und Serienabo von WOW als Grundlage, kann man hier satte 180 Euro sparen.

Das Oster-Aktionspaket von waipu.tv und WOW lässt sich den Anbietern zufolge nur für kurze Zeit zum Sonderpreis von 60 Euro für zwölf Monate buchen. Achtet darauf, dass der Abschluss den Bedingungen zufolge nur für Neukunden möglich ist und dass sich das Perfect-Plus-Paket nach zwölf Monaten zum regulären Preis auf Monatsbasis verlängert. Ebenso muss der als Gutschein beinhaltete WOW-Zugang zum Ablauf der Gratiszeit gekündigt werden, wenn man eine kostenpflichtige Verlängerung ausschließen will.