waipu.tv kooperiert mit Disney: 3 neue Kanäle

waipu.tv wertet sein IPTV-Angebot durch eine Kooperation mit Disney auf. Mit dem Disney Channel, National Geographic und National Geographic Wild stehen insgesamt drei neue Kanäle für Abonnenten von waipu.tv zur Verfügung.

Allerdings kommt man nur in Verbindung mit dem teureren Paket waipu.tv Perfect Plus in den Genuss aller drei zusätzlichen Angebote. Wer sich auf das Comfort-Paket von waipu.tv beschränkt, bekommt lediglich den Disney Channel in SD-Qualität zusätzlich. Mit waipu.tv Perfect Plus stehen die drei Neuzugänge zudem in HD-Qualität zum Abruf bereit.

Über den Live-Zugriff auf die Disney-Kanäle hinaus sollen Sendungen des Disney Channel künftig auch als sogenannte „Catch-up-Inhalte“ zum zeitversetzten Abruf bereitstehen. Zahlende Kunden von waipu.tv finden die Sendungen dann in einer separaten Disney-Mediathek.

Anbieter ringen und neue Nutzer

waipu.tv liefert sich schon seit geraumer Zeit mit anderen IPTV-Anbieter wie beispielsweise Zattoo einen Wettstreit um potenziell wechselfreudige Nutzer von Kabel-TV. In diesem Sommer fällt das sogenannte Nebenkostenprivileg, in der Folge dürfen Mieter vom 1. Juli an frei wählen, ob sie über einen pauschalen Hausanschluss übers Kabel fernsehen oder eine andere Empfangsart wählen wollen.

Bisher konnten Vermieter die Kosten für einen Hausanschluss ans Kabel-TV-Netz anteilig auf den Mietpreis aufschlagen. Diese Lösung war für Mieter gleichermaßen bequem wie teuer. Mit SAT-Anlagen und jetzt verstärkt auch internetbasierten Lösungen finden sich vom Preis her deutlich attraktivere Optionen auf dem Markt.

Neben den schon seit Jahren auf dem IPTV-Markt agierenden Unternehmen zeigen sich inzwischen auch namhafte Neueinsteiger in diesem Bereich auf Kundenfang. So hat Sky seit diesem Jahr mit Sky TV ein entsprechendes Paket am Start und MagentaTV hat sein Tarifmodell ebenfalls dahingehend optimiert.

Abonnenten von Amazon Prime wissen teils gar nicht, dass sie die Möglichkeit haben ohne zusätzliche Gebühren auf ein Live-TV-Angebot mit zahlreichen öffentlich-rechtlichen und Spartenkanälen zuzugreifen.