Wärmepumpen-Optmierer von tado berücksichtigt Außentemperatur

tado hat den Leistungsumfang seines Wärmepumpen-Optimierers X erweitert. Das Gerät berücksichtigt bei der Optimierung der Wärmepumpensteuerung neben dem Strompreis jetzt auch die Außentemperatur. Auf diese Weise sollen auch jene Besitzer einer Wärmepumpe von dem Gerät profitieren können, die zu Fixpreisen mit Strom beliefert werden.

Jetzt auch bei Fix-Strompreisen

Bisher setzt der Wärmepumpen-Optimierer von tado für seine Einsparungen einen dynamischen Stromtarif voraus. Das Gerät versucht, die Steuerung der Wärmepumpe dahingehend zu optimieren, dass diese vor allem dann zu jenen Zeiten läuft, in denen die Strompreise am günstigsten sind.

Mit der jetzigen Funktionserweiterung fließt eine weitere, für die Effektivität einer Wärmepumpe wichtige Komponente in die Berechnungen mit ein. Der Wärmepumpen-Optimierer berücksichtigt nun auch die lokalen Wettervorhersagen, um die wärmste Tageszeit und damit jenen Zeitraum zu ermitteln, in dem eine Luft-Wasser-Wärmepumpe am effizientesten arbeitet und somit am wenigsten Strom verbraucht.

tado bietet den Wärmepumpen-Optimierer X als Bestandteil seiner im Frühjahr vorgestellten Produktreihe tado X an. Hier gilt es zu beachten, dass die neuen Geräte nicht mit den Produkten von tado V3+ oder früheren Gerätegenerationen des Herstellers kompatibel sind.

Viele tado-Funktionen nur als Abo verfügbar

Bei der zugrunde liegenden Funktion tado Balance handelt es sich allerdings um ein kostenpflichtiges Abo-Angebot, das zusätzlich zu dem für sich schon 250 Euro teuren Wärmepumpen-Optimierer X erworben werden muss. Die Monatsgebühren liegen hier bei 5,99 Euro, alternativ dazu kann man ein Jahresabo zum Preis von 49,99 Euro abschließen. Der Anbieter gibt sich zuversichtlich, dass sich diese Kosten rasch amortisieren und spricht davon, dass mithilfe des Systems Einsparungen von bis zu 430 Euro im Jahr möglich sind.

Als zusätzlichen Bonus erhalten Nutzer von tado Balance jetzt auch Zugriff auf den tado-Service Energy IQ. Hierfür war bislang ein Abonnement des separaten tado-Dienstes Auto-Assist zum Monatspreis von 3,99 Euro erforderlich.