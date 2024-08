EcoFlow hat jetzt auch ein USB-C-Netzteil im Programm

EcoFlow überrascht uns. Der Anbieter war zwar bislang auch schon für Zubehör wie Rasenmäher und portable Kühlschränke bekannt, vor allem jedoch für seine Solarprodukte. Jetzt streckt EcoFlow seine Flügel in einem weiteren Produktsegment aus und hat mit dem EcoFlow RAPID 65 W GaN ein Netzteil für die Wandsteckdose vorgestellt.

Das neue Ladegerät von EcoFlow ist mit zwei Anschlüssen für USB-C und einer USB-A-Buchse ausgestattet und wird für 59,99 Euro angeboten. Mit maximal 65 Watt Leistung sollen sich damit neben Smartphones auch Tablets und Notebooks wie das iPad oder das MacBook Pro aufladen lassen.

Ihr kennt das Spiel von anderen Herstellern: Die maximale Ladeleistung (in diesem Fall 65 Watt) lässt sich nur abrufen, wenn ausschließlich ein Gerät über USB-C verbunden ist. Dabei spielt es keine Rolle, welchen der beiden USB-C-Anschlüsse man verwendet. Über USB-A liefert das EcoFlow-Netzteil bei Einzelbelegung ungewöhnlich hohe 60 Watt. Beim Anschluss von mehreren zu ladenden Geräten gleichzeitig teilt sich die Maximalleistung unter den belegten Anschlüssen auf.

Sehr klein und kompakt

EcoFlow betont im Zusammenhang mit dem neuen Ladegerät besonders dessen kompakte Größe. Die Abmessungen von 29,4 mm x 44,4 mm x 91,22 mm sind aufgrund der genutzten GaN-Technologie möglich, mit deren Hilfe sich solches Zubehör beinahe halb so groß realisieren lässt, wie es mit den mittlerweile fast schon veralteten Standardtechnologien der Fall ist.

Zu beachten ist, dass EcoFlow den Stecker für unser Gefühl „falsch herum“ platziert. Das Ladegerät steckt dann quer in der Steckdose, was der kompakten Form des kleinen Ladewürfels geschuldet sein dürfte. Wir kennen dergleichen ja beispielsweise von den UGREEN-Ladegeräten, deren Nexode-Modelle bei gleicher Leistung und ähnlichem Aussehen aber gerade mal halb so viel kosten.

EcoFlow kann man zugute halten, dass im Lieferumfang des neuen Ladegeräts auch ein von der Leistung her passendes Kabel von USB-C auf USB-C enthalten ist.