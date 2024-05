Von Ugreen: Drei günstige Alternativen zum Apple Pencil

Zum Verkaufsstart der neuen iPad-Modelle und des 149 Euro teuren Apple Pencil Pro hat der Zubehör-Anbieter Ugreen die Preise für drei seiner iPad-Eingabestifte gesenkt. Die Alternativen zum Apple Pencil, für Nutzer, die die Stifteingabe nur gelegentlich benötigen, sind alle zu Preisen von unter 30 Euro erhältlich und richten sich an Anwender verschiedener iPad-Generationen.

Ugreen Pencil mit kabellosem Laden

Der Ugreen Pencil der zweiten Generation ist nun für 27,99 Euro erhältlich. Dieser Stift lädt kabellos und haftet magnetisch am iPad Pro. Damit ist der Ugreen Pencil einer der wenigen Drittanbieter-Stifte, die auf das ständige Mitführen eines Ladekabels verzichten können. Der Stift soll bis zu 11 Stunden mit einer Akkuladung durchhalten und besitzt eine LED-Anzeige, die über den Batteriestand informiert.

Laut Ugreen besitzt der Pencil eine hohe Präzision und eine geringe Latenz, die den Einsatz zum Zeichnen, Skizzieren und Verfassen von Notizen ermöglichen sollen. Der Stift ist kompatibel mit iPad Pro (11″ und 12,9″), iPad Air und iPad Mini. Mit einem Gewicht von 13 Gramm und einer ergonomischen Form soll er längeres Arbeiten ohne Ermüdung ermöglichen.

Ugreen Pencil mit USB-C

Wer eine noch günstigere Lösung sucht, schaut sich den Ugreen Pencil mit USB-C an. Dieser wird aktuell für nur 14,99 Euro angeboten, muss jedoch per USB-C-Kabel aufgeladen werden. Nach 30 Minuten Ladezeit soll sich der Stift bis zu 12 Stunden ununterbrochen nutzen lassen. Eine LED-Energieanzeige zeigt die verbleibende Akkukapazität an.

Ugreen betont auch hier die hohe Präzision und Reaktionsfähigkeit – persönlich haben wir noch keine Erfahrungen mit den Stiften sammeln können. Der Ugreen Pencil mit USB-C ist kompatibel mit iPads ab 2018, einschließlich verschiedener Modelle des iPad Pro, iPad Air und iPad Mini. Der Stift wird durch einen Druck auf den oberen Schalter aktiviert, ohne dass eine gesonderte Bluetooth-Kopplung notwendig ist.

Ugreen Pencil mit USB-C und kabellosem Laden

Das dritte Modell kostet dank 35 Prozent-Coupon aktuell 21,44 Euro und kombiniert kabelloses, magnetisches und kabelgebundenes Laden per USB-C. Der Stift haftet magnetisch am iPad Pro und lädt hier auch kabellos. Die Schnellladung über USB-C bietet nach 30 Minuten eine Nutzungszeit von 12 Stunden. Die hohe Präzision und gute Reaktionsfähigkeit eigenen sich laut Ugreen sowohl für Zeichnungen als auch für das Erstellen von Notizen. Auch das Dual-Modell wiegt 13 Gramm und ist ergonomisch geformt.