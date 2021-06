Von Apple beauftragte Studie stellt fest: So toll ist es im App Store

Der App Store, der 2008 ins Leben gerufen worden ist, ist der sicherste und dynamischste App-Marktplatz der Welt. Er umfasst derzeit 1,8 Millionen Apps und wird jede Woche von mehr als einer halben Milliarde Menschen in 175 Ländern besucht. Er unterstützt Entwickler:innen, Visionär:innen und Lernende jeden Alters und Hintergrunds mit all den Werkzeugen und Informationen, die sie benötigen, um eine bessere Zukunft und eine bessere Welt zu schaffen.

Apple habe es den im App Store aktiven Unternehmen unter anderem ermöglicht Kunden in 175 Ländern und Regionen erreichen zu können. Allein in Europa hätten diese so einen Umsatz von 75 Milliarden US-Dollar generiert.

Das 19 Seiten lange Paper fokussiert sich auf den Erfolg kleiner Unternehmen im App Store, die 90 Prozent aller Marktteilnehmer in Apples Software-Kaufhaus ausmachen sollen, und erinnert an den Stellenwert, den der App Store im Pandemie-Jahr gehabt habe.

Schon die 31 Wörter lange Überschrift des am späten Mittwochabend veröffentlichten Textes , lässt erkennen, dass die Mitteilung weniger auf Konsumenten abzielt und stattdessen Entscheider und Entscheiderinnen im Blick hat, denen Argumente gegen eine Regulierung des virtuellen Kaufhauses in die Hand gedrückt werden sollen: „Apple Entwickler:innen stellen sich den Herausforderungen während der Pandemie und steigern die Verkäufe und Umsätze, die das App Store-Ökosystem ermöglich hat, um 24 Prozent auf 643 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020“

Einmal mehr reagiert Apples Marketing-Abteilung auf die regulatorischen Wolken, die in Europa und in den Vereinigten Staaten über dem App Store aufziehen, mit einer Pressemitteilung, die sehr angestrengt daran arbeitet, die Vorzüge des Software-Kaufhauses herauszuarbeiten.

Insert

You are going to send email to