VOCOlinc BR30: Neue HomeKit-Schraublampe in Kolbenform

VOCOlinc überrascht uns mit dem Start der BR30-Lampe in Europa, hat es doch über längere Zeit hinweg so ausgesehen, als schlafe die Präsenz des Herstellers hierzulande ein. Über Amazon sind insbesondere die schon länger erhältlichen und mit HomeKit kompatiblen Produkte von VOCOlinc regelmäßig mit starkem Preisnachlass erhältlich. Aktuell bekommt man beispielsweise den drei Meter langen Neon LED Strip des Herstellers mit 50 Prozent Preisnachlass für 39 Euro.

Von der Lichtleistung her lässt sich die VOCOlinc BR30 mit einem 60-Watt-Leuchtmittel vergleichen. Der Hersteller gibt die Leuchtkraft mit 800 Lumen an, der Stromverbrauch liegt bei maximal 9,5 Watt. Die Lampe unterstützt dabei insgesamt 16 Millionen Farben sowie Weißlicht im Bereich zwischen 2.200 und 7.000 Kelvin.

Mit der VOCOlinc BR30 ist eine neue mit Apple Home kompatible LED-Lampe mit Schraubfassung in Deutschland erhältlich. VOCOlinc bietet das in Kolbenform gehaltene Leuchtmittel bislang allerdings nur im Dreierpack und für dann insgesamt 60,94 Euro an.

