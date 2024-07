"Slow Horses" geht in Staffel 4 Videostreaming in Deutschland: Apple TV+ zieht an Wow vorbei

Bei der Verteilung der Marktanteile der in Deutschland aktiven Videodienste hat über die vergangenen drei Monate hinweg nicht allzu viel geändert. Verschiebungen finden sich hier eher im Detail. Allem voran ist es eine Erwähnung wert, dass Apple TV+ jetzt an der Sky-Plattform Wow vorbeiziehen konnte. Während Apple TV+ und Wow im ersten Quartal des Jahres noch gleichauf lagen, konnte sich Apples Videodienst über das zweite Quartal hinweg einen leichten Vorsprung erarbeiten und kann den vierten Platz mit nun acht Prozent Marktanteil alleine für sich beanspruchen. Die beiden Spitzenränge teilen sich in Deutschland weiterhin Prime Video mit 31 Prozent und Netflix mit 29 Prozent der Videostreamer. Ebenfalls unverändert hält Disney+ mit 19 Prozent Marktanteil weiterhin den dritten Platz. Hinter Apple TV+ und Wow muss sich Paramount+ nun mit nur noch drei Prozent der Streaming-Nutzer zufrieden geben, ein Prozent weniger als noch im ersten Quartal. Unter den sonstigen Anbietern ragt RTL+ hervor, das Angebot findet mit jetzt einem Prozent Marktanteil erstmals separat Erwähnung. Die zweite oben eingebundene Grafik zeigt die Entwicklung der Marktanteile im bisherigen Jahresverlauf. Hier wird nochmal bestätigt, dass die Verschiebungen derzeit eher verhalten sind und wir auf eine relativ stabile Aufteilung blicken. Die aufgeführten Werte basieren auf den Nutzungszahlen der Film- und Seriensuchmaschine JustWatch. „Slow Horses" geht in Staffel 4 Ein kleiner Hinweis noch für Abonnenten von Apple TV+. Die Spionageserie „Slow Horses" um den von Gary Oldman gespielten Abteilungsleiter Jackson Lamb und seine aus strafversetzten Agenten bestehende Truppe geht noch in diesem Jahr weiter. Apple hat den Start der vierten Serienstaffel mit den ersten beiden Folgen für den 4. September angekündigt. Die weiteren Episoden der vierten Staffel folgen dann bis einschließlich 2. Oktober jeweils mittwochs.